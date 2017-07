Seful armatei franceze si-a dat demisia dupa o disputa pe buget cu Macron. "N-am sa permit sa fiu f...t in felul acesta", ar fi spus de Villiers

Pierre de Villiers spune, intr-un comunicat de presa, ca a incercat sa mentina capacitatea fortei de aparare franceze de a realiza o misiune tot mai dificila in conditiile restrictiilor financiare impuse, dar nu a reusit acest lucru.Macron i-a acceptat demisia.O disputa dura a izbucnit intre cei doi saptamana trecuta, la doar doua luni dupa ce Macron a fost ales si in conditiile in care Franta se pregatea de parada de 14 iulie, la care a participat si Donald Trump.De VIllier, care a avut o intalnire cu usile inchise cu o comisie parlamentara, a folosit un limbaj dur fata de taierea a 850 milioane de euro din bugetul apararii, parte a reducerilor cheltuielilor publice promovate de Macron."Nu o sa permit sa fiu f…t in felul asta. Poate ca sunt prost, dar imi dau seama cand mi se coace ceva”, a spus acesta, potrivit unor surse parlamentare."Macron i-a raspuns in public."Mi-am luat angajamente, sunt seful tau", a spus presedintele francez intr-un discurs tinut in fata a zeci de ofiteri de rang inalt si a familiilor acestora.