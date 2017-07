Uruguay: Canabisul pentru scopuri recreationale este vandut de miercuri in farmacii

Precio oficial del cannabis en farmacias adheridas. https://t.co/xZpDX3VUqY pic.twitter.com/lYkGxJIReu — JND - Uruguay (@JNDUruguay) July 17, 2017

Deocamdata doar 16 farmacii din aceasta tara de 3,4 milioane de locuitori vor distribui acest drog psihoactiv. Amplasarea acestor stabilimente, tinuta pana acum in secret, va fi dezvaluita la miezul noptii.Canabisul va fi vandut la pretul de 1,30 dolari gramul fiecarei persoane inscrise in prealabil in registrul consumatorilor si care va putea cumpara maximum 10 grame pe saptamana.Potrivit datelor oficiale, aproximativ 5.000 de persoane s-au inscris din data de 2 mai in registrul consumatorilor.Doua tipuri de canabis vor fi comercializate, Alpha I, cu predominanta Indica, si Beta I, cu predominanta Sativa.