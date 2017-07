Gulen nu crede ca va fi extradat in Turcia. Clericul cere o ancheta realizata de NATO, CPI si PE in privinta puciului esuat din vara trecuta

"Eu nu iau in serios aceasta amenintare, pentru ca oricare ar fi opinia personala (a presedintelui american Donald Trump), eu nu cred ca el va risca sa pateze reputatia Statelor Unite in lume pliindu-se cererilor nerezonabile ale presedintelui turc", a declarat el."Deci, nu sunt ingrijorat de aceasta posibilitate", a conchis Gulen.Ankara, care a marcat pe 15 iulie un an de la puciul esuat, cere extradarea predicatorului, acuzat ca se afla in spatele tentativei militare de rasturnare a regimului Erdogan, si-i vizeaza pe sustinatorii sai intr-o epurare fara precedent.Peste 50.000 de persoane au fost arestate, iar peste 100.000 destituite sau suspendate din functii."Erdogan incearca sa foloseasca puciul esuat sa-mi persecute si mai mult miscarea Hizmet (Serviciu, in turca), a spus predicatorul, care a indemnat la infiintarea unei comisii internationale de ancheta, din care sa faca parte "membri NATO, Curtii Penale Interntaionale (CPI) si Parlamentului European (PE)".