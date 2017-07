La G-20 a avut loc si un dialog secret intre Trump si Putin

Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a avut doua intalniri cu omologul sau rus, Vladimir Putin, la summitul G-20 din 7 iulie, a confirmat marti un oficial de la Casa Alba, citat de Reuters. Despre prima s-a relatat pe larg la momentul respectiv, dar a doua a ramas secreta pana acum.

La scurt timp dupa ce agentiile de presa au mentionat a doua intalnire intre cei doi sefi de stat, Casa Alba a minimalizat importanta ei: un oficial a afirmat ca a fost "doar o scurta discutie". El a precizat ca Trump si Putin au folosit serviciile translatorului rus, intrucat translatorul care il insotea pe presedintele american nu cunostea limba rusa.

Imaginile televizate de la dineu au aratat ca langa Vladimir Putin a fost asezata la masa Melania Trump, sotia presedintelui Statelor Unite. Bremmer a afirmat ca Trump s-a ridicat de la masa, in timpul dineului, si a discutat timp de o jumatate de ora cu presedintele rus, "in particular si animat", asistat doar de translatorul lui Putin, potrivit Agerpres.