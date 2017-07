Trump: "Lasati Obamacare sa esueze". Legea serviciilor medicale din SUA creeaza noi controverse in Congres

Liderul majoritatii din Senat, republicanul Mitch McConnel, a declarat marti ca anularea legii serviciilor medicale, cunoscuta drept Obamacare, va fi supusa la vot zilele urmatoare, noteaza Reuters.In cadrul unui discurs in Senat, McConnell a afirmat ca republicanii vor abroga actualul program de servicii medicale si vor acorda o perioada de "doi ani, pentru o tranzitie stabila" Congresului pentru a concepe un plan de inlocuire, potrivit BBC . Acest plan "va acorda oportunitatea senatorilor din toate partidele sa ia parte la un nou inceput pentru cetatenii americani", a declarat liderul majoritatii din Senat.Cu toate acestea, presedintele SUA, Donald Trump, a propus ca Obamacare, lege afectata de cresterea unor taxe si diminuarea furnizarii de asigurari, sa esueze singura. In cadrul unui mesaj pe Twitter, Trump a afirmat ca "la fel cum am zis intotdeauna, lasati Obamacare sa esueze si apoi veniti cu un plan foarte bun al serviciilor medicale. Ramaneti aproape!"Liderul senatorilor democrati, Chuck Schumer afirma ca presedintele SUA "incearca activ sa compromita sistemul de sanatate in aceasta tara, folosind milioane de americani drept pioni politici intr-un joc cinic".Mai multi senatori republicani si-au exprimat rezervele cu privire la planul partidului lor de a abroga Obamacare, aruncand, astfel, soarta proiectului de lege pentru sanatate in incertitudine, informeaza BBC. Ted Cruz, Ron Johnson, Mike Lee si Rand Paul au declarat ca nu sunt "gata sa voteze acest proiect de lege", dar ca "sunt deschisi negocierilor".

Obamacare este considerata cea mai importanta realizare a presedintiei lui Barack Obama.

Obamacare - adoptata in urma cu aproape sapte ani in ciuda opozitiei Partidului Republican - a extins asigurarile de sanatate asupra a circa 20 de milioane de americani care nu beneficiau anterior de astfel de posibilitati.



In paralel, au crescut primele de asigurare si francizele, iar unele companii mari de asigurari s-au retras din sistem.

Au introdus obligatia pentru patronatele cu mai mult de 50 de angajati sa contribuie la cheltuielile pentru achizitionarea de polite de catre angajati.



A interzis companiilor de asigurari dreptul de a nega clauza de asigurare si asistenta pentru anumite boli.



A introdus sanctiuni pecuniare pentru cetateanul care nu stipuleaza o polita de asigurare.

Se estimeaza ca astazi, 4 din 5 cetateni americani au in buzunar o asigurare privata pentru cheltuieli medicale. Majoritatea, circa 60%, ceva mai putin de 200 de milioane de persoane, primeste aceasta acoperire financiara de la patronatele obligate de catre lege.

Persoanele neasigurate nu se bucura de intaietate la tratamente, spitalizare si consultaatii, chiar daca platesc serviciile, ele fiind nevoite sa astepte rezolvarea cazurilor celor cu asigurare.