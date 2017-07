Coreea de Sud se teme ca o vedeta de televiziune transfuga din Coreea de Nord ar fi fost rapita

Serviciile de informatii din Coreea de Sud au intrat in alerta dupa ce Coreea de Nord a difuzat un film de propaganda care pare sa indice ca o vedeta de televiziune din Coreea de Sud transfuga din Phenian ar fi fost rapita, potrivit BBC Lim Ji-hyun a fugit in Coreea de Sud in 2014 unde a devenit o vedeta populara de televiziune.In filmul de propaganda postat pe Youtube apare o femeie care seamana izbitor cu Lim si care sustine ca a fost ademenita in Coreea de Sud de promisiunea ca va face bani si ca a fost fortata sa-si calomnieze tara, dar ca regreta acum si ca s-a intors de buna voie in Coreea de Nord.Autoritatile nu au confirmat inca daca femeia din videoclipul de propaganda este Lim, dar cred ca exista posibilitatea ca aceasta sa se afle in Coreea de Nord fiind rapita pe cand incerca sa-si scoata din tara o parte din familie.