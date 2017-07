Cadavrele unui cuplu de elvetieni au fost descoperite mumificate intr-un ghetar, la 75 de ani de la disparitia lor

cadavrele, perfect conservate, se aflau unul langa celalalt, cu rucsacii in apropiere, o sticla, o carte si un ceas, a declarat pentru Le Matin directorul domeniului schiabil Glacier 3000, Bernard Tschannen.Descoperirea a fost facuta de un angajat, joia trecuta, in apropierea teleschiului din Dome. "Este vorba de un barbat si o femeie care purtau haine din perioada ultimului razboi" mondial, a continuat Tschannen.Acesta crede ca cei doi au cazut probabil intr-o crevasa si ca incalzirea climatica a permis redescoperirea trupurilor lor.Politia va efectua un test ADN dar, potrivit Le Matin, care citeaza unul dintre cei sapte copii ai cuplului, ar fi vorba de un fabricant de pantofi in varsta de 40 de ani si de sotia sa, invatatoare, in varsta de 37 de ani, care plecasera pe jos, in 15 august 1942, din satul Chandolin pentru a-si hrani vitele in munti.Ar fi trebuit sa se intoarca in aceeasi seara dar, dupa doua luni si jumatate de cautari in zadar, cei sapte copii au fost incredintati unei familii pentru a fi crescuti."Ne-am petrecut vietile cautandu-i fara incetare. Nu credeam ca vom reusi intr-o zi sa le oferim inmormantarea pe care o meritau", a povestit Marceline, care avea 4 ani cand au disparut parintii sai.