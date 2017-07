Franta: Seful stangii radicale, Jean-Luc Melenchon, suspectat de angajari fictive la Parlamentul European / Acesta a fost reclamat de o eurodeputata de extrema dreapta, si ea cercetata

Parchetul din Paris a dechis in 22 martie o ancheta preliminara pentru "abuz de incredere" si care viza circa 20 de eurodeputati francezi din tot spectrul politic, in urma declaratiilor facute de Sophie Montel, aleasa a Frontului National in Parlamentul European.Acest partid de extrema dreapta este si el vizat de aacuzatii de angajari fictive, dar intr-o alta ancheta.In 27 iunie, Montel a depus o alta reclamatie care il vizeaza pe aceasta data pe Jean-Luc Melenchon, liderul extremei stanga, Franta nesupusa. Parchetul a extins investigatiile legate de activitatea fostului eurodeputat (2009-2017), ales in iunie in Adunarea Nationala, precum si la patru dintre fostii sai asistenti parlamentari, dintre care unul este decedat.Acesta a negat faptele.Anchetatorii incearca sa afle daca fonduri europene, dedicate angajarii asistentilor parlamentari, au fost deturnate pentru a plati oameni care avea in realitate sarcini in cadrul partidelor politice din care faceau parte sefii lor.O astfel de ancheta o vizeaza si pe sefa Frontului National, Marine Le Pen.