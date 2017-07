Un roman a fost condamnat la 14 zile de inchisoare in Danemarca, dupa inasprirea legislatiei impotriva cersetorirei

Un roman a fost condamnat in Danemarca la 14 zile de inschisoare pentru cersetorie, la o luna de la intrarea in vigoare a unei legislatii mai dure impotriva infractiunii, a transmis agentia daneza de presa Ritzau, citata de dpa, potrivit Agerpres.





Barbatul, al carui nume nu a fost precizat, a fost condamnat in lipsa de Tribunalul districtual din Copenhaga, in ceea ce se considera a fi prima condamnare care are loc dupa intrarea in vigoare, in iunie, a noii legislatii anticersetorie.





Masurile adoptate de legislatorii danezi cuprind dublarea pedepselor pentru cei aflati la primul delict, acestea crescand la 14 zile de inchisoare. Delincventii pot fi trimisi la inchisoare fara un avertisment prealabil din partea politiei, cum era practica pana acum.





Noua lege urmareste sa impiedice cersetoria in zonele pietonale, in fata supermarketurilor, in statiile de transport, precum si in trenuri si alte mijloace de transport public.