VIDEO O tanara din Arabia Saudita este audiata de politie, dupa ce un videoclip in care se plimba in fusta mini a fost publicat pe retelele sociale

Police normally hunt for criminals, but Saudi police are hunting for a woman for appearing in a miniskirt at a fort: pic.twitter.com/N50dZGJEQN — Brahma Chellaney (@Chellaney) July 18, 2017

Tanara femeie a recunoscut ca a vizitat situl istoric in compania unui gardian barbat dar spune ca imaginile au fost difuzate pe retelele sociale fara ca ea sa stie, a declarat un purtator de cuvant al politiei, citat de ziarele saudite.Femeia urmeaza sa fie adusa in fata unui reprezentant al justitiei care va decide daca va fi eliberata sau retinuta.In Arabia Saudita, femeie sunt obligate sa iasa in public imbracate cu o abaya neagra, vestmant traditional cere le acopera din crestet pana la talpi. Femeile nu au voie sa conduca masini si au nevoie de acordul tutorelui masculin pentru a lucra, sa studieze sau sa calatoreasca in strainatate.O mica bresa a fost deschisa in acest sistem in 5 mai, cand femeile au primit dreptul, prin decret regal, sa efectueze diferite demersuri administrative fara acordul tutorelui.Mai multe secvente din aceasta inregistrare, postata initial pe contul Snapchat "manechinul Khulood", arata o femeie tanara, fara voal si cu o minijupa, tricou si ochelari de soare.Intr-una din aceste secvente, tanara merge prin fortul istoric din Ushaiqer, o localitate situata la 200 km nord-vest de Riad.Autoritatile din regiunea Riad, din care face parte Ushaiqer, au ordonat anchetarea femeii pentru faptul ca s-a aratat in public in tinuta "indecenta".Comisia pentru promovarea virtutii si prevenirea viciilor asteapta "adoptarea de masuri necesare impotriva acestei transgresiuni (de ordin moral), in coordonare cu autoritatile competente", a precizat un purtator de cuvant al politiei religioase, pe Twitter.