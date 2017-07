Peste 500 de copii din celebrul cor catolic din Regensburg, condus o buna parte de timp de fratele fostului papa, Georg Ratzinger, au fost victima unor abuzuri / Cel putin 67 au fost agresati sexual, inclusiv violati

Cinci dintre copiii corului "Regensburger Domspatzen" ("Calugarii catedralei Regensburg") au fost victima unor abuzuri psihice si 67 au fost agresati sexual, potrivit unui avocat insarcinat de biserica catolica sa faca lumina in acest scandal care a izbucnit in 2010, Ulrich Weber.Cifrele sunt mult superioare celor publicate in ianuarie 2016, cand un raport intermediar evoca 231 de victime. In februarie 2015, autoritatile catolice vorbeau despre 72 de victime.Faptele acopera delicte si infractiuni mergand de la privarea de hrana pana la viol, dar si batai si agresiuni sexuale. Majoritatea faptelor sunt prescrise si 49 dintre prezumtivii autori identificati in raport nu vor fi adusi in fata justitiei.Fiecare dintre victime va primi in schimb pana la 20.000 de euro drept despagubiri.Victimele au descris trecerea prin acest cor cu o istorie milenara si recunoscut international drept "inchisoare, infern, lagar de exterminare", "cel mai rau moment din viata lor, marcat de frica, violente", a declarat Weber.Dosarul vizeaza in special violentele care s-au produs in perioada in care fratele fostului papa Benedict al XVI-lea, Monseniorul Georg Ratzinger, conducea corul, intre 1964 si 1994.Georg Ratzinger, astazi in varsta de 93 de ani, spune insa ca nu a stiut de abuzurile comise in cadrul acestui cor infiintat in Evul Mediu, in 975.Potrivit lui Weber, insa, fratele fostului papa stia si chiar a "intors privirea in alta parte": "cultura tacerii" domnea in acest cor unde pare ca prima protectia institutiei.In 2010, un fost membru al corului, seful de cor si compozitorul german Franz Wittenbrink, a evocat pentru Der Spiegel violentele de care era capabil Georg Ratzinger, vorbind despre un "sistem de pedepse sadice legate de placerea sexuala".Acest scandal este doar unui dintre numeroasele care au zguduit in ultimii ani biserica catolica. Benedict al XVI-lea si succesorul sau Francisc au cerut iertare victimelor pedofiliei.