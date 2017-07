Liderul separatistilor din estul Ucrainei a dezvaluit planul de crea un nou stat

Liderul separatistilor din estul Ucrainei, Alexander Zakharchenko, a anuntat propunerea sa aboleasca Ucraina si sa se creeze un nou stat in locul sau, comentariu care ar putea submina si mai mult o intelegere privind pacea din 2015, care este deja falimentara, relateaza Reuters.





Presedintele Ucrainei, Petro Poroshenko, a respins ideea, descriindu-l pe Alexander Zakharchenko, liderul rebelilor din Donetk, ca facand parte dintr-un "spectacol de papusi", iar Rusia isi trage sforile pentru a transmite un mesaj.





Oficialii ucraineni au declarat ca Rusia doreste sa arate lumii, si mai ales Statele Unite, ca ar putea sa tina criza intr-o stare suspendata. Un nou reprezentant al SUA pentru criza din Ucraina a fost numit in aceasta luna, iar Moscova si Washington vor incepe sa se angajeze in problema in mod regulat.





Zakharchenko, care nu ar fi asteptat altceva decat o respingere directa de la Kiev, a declarat ca el si aliatii sai propun infiintarea unui nou stat, numit Malorossiya (Mica Rusie), cu capitala in Donetsk-ul rebel.





Malorossiya a fost termenul folosit pentru a descrie partile Ucrainei moderne atunci cand faceau parte din Imperiul Rus si este unul pe care multi ucraineni il considera si astazi drept ofensator.





"Noi propunem locuitorilor Ucrainei o cale pasnica de a iesi dintr-o situatie dificila fara razboi, este ultima noastra propunere", a afirmat Zakharchenko intr-o declaratie. Noul stat ar fi federal, iar regiunile s-ar bucura de un grad ridicat de autonomie.





El a spus ca miscarea a fost sustinuta de delegatii din diferite regiuni ucrainene, desi o declaratie din partea teritoriului rebel din vecinatatea autoproclamatei Republici Populare Luhansk a declarat ca nu a luat cunostinta de initiativa.