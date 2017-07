Ucraina si Georgia vor sa isi coordoneze eforturile pentru a adera la NATO si UE

"Am cazut de acord sa cerem impreuna si de maniera mai activa ca Georgia si Ucraina sa fie integrate in spatiul european si euro-atlantic", a declarat Margvelashvili, intr-o conferinta comuna de presa, la Tbilisi."Independenta si democratia (celor doua foste republici sovietice) se confrunta cu exact aceleasi amenintari", a subliniat Poroshenko, intr-o aluzie clara la Rusia, adaugand ca Kievul si Tbilisi isi vor "coordona masurile" in vederea eventualei aderari la NATO si UE.Ucraina acuza Rusia, care a anexat in 2014 peninsula Coreea, ca sustine financiar si militar rebelii pro-rusi din estul tarii. Conflictul armat dintre rebeli si fortele ucrainene s-a soldat cu peste 10.000 de morti si a condus la crearea a doua "republici" separatiste in estul tarii.Georgia a avut un scurt razboi cu Rusia in august 2008, incheiat cu proclamarea independentei a doua regiuni separatiste sustinute de Moscova, Osetia de Sud si Abhazia.Ucraina si Georgia au facut o prioritate din aderarea la NATO si UE, cu riscul de a provoca furia Rusiei, care acuza extinderea Aliantei catre granitele sale.