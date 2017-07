Porosenko promite sa ajute Chisinaul sa restaureze suveranitatea R.Moldova in Transnistria

Presedintele ucrainean Petro Porosenko si premierul moldovean Pavel Filip au deschis un punct comun ucraineano-moldovean de control la frontiera a carui parte moldoveana se afla in regiunea separatista moldoveana Transnistria, relateaza Radio Free Europe-Radio Liberty.

Porosenko a declarat la finalul ceremoniei de inaugurare, luni, la punctul de control Cuciurgan-Pervomaisk, ca Kievul este pregatit sa contribuie la "restaurarea deplina a integritatii teritoriale a (Republicii) Moldova".

"Noi, Ucraina, suntem pregatiti sa facilitam restaurarea integritatii teritoriale si siveranitatii Republicii Moldova pe cat putem si sa facem tot ceea ce putem pentru a restaura ceea ce a fost provocat in urma cu 25 de ani si are consecinte asupra a sute de mii de oameni care traies astazi in Transnistria", a declarat Porosenko intr-o conferinta de presa comuna cu Filip in regiunea Odesa, potrivit Kiev Post.

Lideri separatisti transnistreni prorusi au condamnat deschiderea acestui punct de control comun ucraineano-moldovean.

Ei au denuntat punctul drept un pas inainte catre impunerea unei blocade economice.

Filip a respins insa aceste acuzatii drept "niste speculatii".

"Este ciudat sa auzi niste speculatii despre o asa-zisa blocada a Transnistriei de catre autoritatile moldovene si ucrainene", a declarat Filip, citat de Kiev Post.

"Ar trebui sa vedem ca exporturile de produse catre Ucraina din acest teritoriu, de exemplu in 2016-2016, a atins aproape zece milioane de dolari, iar 60% din exporturile generale din aceasta regiune merg in state UE", a subliniat premierul moldovean

Liderii transnistreni ar putea sa fie nemultumiti de un asemenea export catre state ale Uniunii Europene, a adaugat Filip.

Regiunea separatsita moldoveana prorusa Transnistria se invecineaza cu regiunea ucraneana Odesa.

Tiraspolul si-a proclamat independenta fata de Chisinau in 1990.

Cele doua parti au purtat un scurt dar sangeros razboi in 1992, incheiat in urma unei interventii militare ruse de partea Transnistriei, a carei independenta nu este recunoscuta de vreun stat din comunitatea internationala, nici macar de Moscova.

Rusia a stationat si mentine 1.200 de militari in regiunea separatista moldoveana prorusa, in pofida indemnurilor repetate ale Chisinaului de a retrage militarii si a-i inlocui cu o forta internationala de mentinerea pacii.