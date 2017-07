Cadavrele teroristilor care au atacat Europa pot sta luni intregi la morga, inainte de a fi inhumate

Cadavrele teroristilor care au comis atacuri in tari europene pot fi depozitate luni intregi la morga, inainte de a fi inhumate, asa cum s-a intamplat cu resturile pamantesti ale lui Mohamed Lahouaiej Bouhlel, tunisianul radicalizat care a intrat anul trecut, la 14 iulie, cu camionul in oamenii care asistau pe celebrul bulevard Promenade des Anglais din Nisa la focurile de artificii de Ziua Nationala a Frantei, ucigand 86 de oameni si ranind peste 400, relateaza cotidianul spaniol La Vanguardia.De atunci, cadavrul sau a fost depozitat aproape 12 luni intr-o morga a serviciilor de medicina legala din orasul Nisa si abia la 30 iunie a fost repatriat serviciului de medicina legala de pe langa spitalul Charles-Nicholle din Tunis. Aici va fi - sau a fost - inhumat de familie intr-o ceremonie in satul sau natal, M'saken, din estul tarii, intr-un loc care 'nu va fi facut public si care va ramane anonim', potrivit procurorului din Nisa, Jean-Michel Pretre. De altfel, inhumarea teroristilor provoaca o adevarata controversa: dupa un atentat atat de tragic, teroristul trebuie inhumat in acelasi loc cu victimele sale? In Europa nu exista un raspuns comun, noteaza La Vanguardia, care da exemplu chiar Nisa, unde, in timpul campaniei electorale pentru alegerile legislative, un candidat a protestat vehement la ideea ca Lahouaiej Bouhlel ar putea fi inhumat intr-un cimitir local, potrivit Agerpres.