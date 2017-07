Serghei Lavrov ii acuza pe americani de "hotie la lumina zilei", dupa impunerea de preconditii pentru returnarea unor proprietati din SUA

Barack Obama a decis in luna decembrie confiscarea a doua proprietati diplomatice si expulzarea imediata a 35 de diplomati rusi, ca urmare a dezvaluirii implicarii agentilor rusi in atacurile cibernetice asupra institutiilor democratilor din Statele Unite, aminteste News.ro.Moscova a precizat ca multe vor depinde de rezultatele unei intalniri dintre ministrul adjunct de Externe Serghei Riabkov si subsecretarul de stat Thomas Shannon.Cei doi diplomati vor urma sa vorbeasca despre disputa diplomatica in timpul unei intalniri de la Washington.Lavrov a discutat si despre sentimentele antiruse din Statele Unite, care pun o piedica in ajungerea la un acord pe probleme globale intre Washington si Moscova.De asemenea, acesta a sustinut ca Rusia si Statele Unite vor depune toate eforturile pentru a gasi un raspuns fata de ingrijorarile israelienilor cu privire la crearea unor zone de "dezescaladare" in Siria.