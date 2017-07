Oficiali italieni ameninta UE cu "optiunea nucleara" in criza migratiei: acordarea de vize temporare pentru migranti

Informatia a fost confirmata de mai multi oficiali italieni, printre care se numara subsecretarul Ministerului italian de Externe, Mario Giro, si senatorul Luigi Manconi, presedintele Comisiei pentru Drepturile Omului in legislativul de la Roma, ei afirmand ca posibilitatea acordarii unor astfel de vize temporare este la ora actuala "in discutie".O astfel de masura exceptionala are si o baza legala in legislatia comunitara, fiind vorba despre directiva 2001/55, adoptata in anii '90 pentru a permite refugiatilor razboaielor din Balcani sa se indrepte catre alte tari europene, dar care nu a fost niciodata pusa in practica.Sute de mii de migranti proveniti din statele Africii subsahariene au debarcat in Italia in ultimii ani dupa ce au reusit sa traverseze Libia ca urmare a haosului ce persista in aceasta tara de la inlaturarea de la putere a lui Muammar Gaddafi.Numarul migrantilor ajunsi in Italia de la inceputul anului in curs se apropie de 100.000, numai la sfarsitul saptamanii trecute inca aproximativ 7.000 debarcand in porturile din Sicilia, unde primarii cer imperativ guvernului sa ia masuri pentru ca nu mai au unde sa-i cazeze.Un grup de circa 30 edili au organizat si un protest impotriva sosirii masive a migrantilor si avertizeaza de asemenea asupra climatului de tensiune creat in randul populatiei locale si asupra riscurilor privind siguranta publica, fiind inregistrate si violuri comise de migranti.