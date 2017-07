Germania: Ciocniri cu fortele de ordine si agresiuni sexuale in care au fost implicati migranti, la un festival local

Un solicitat de azil irakian in varsta de 20 de ani a "inoportunat sexual" vineri seara o tanara iar in noaptea de sambata spre duminica trei afgani cu varste cuprinse intre 18 si 20 de ani au imobilizat o fata de 17 ani pe care au pipait-o, a declarat un oficial al politiei locale, Roland Eisele, intr-o conferinta de presa la Schorndorf, locul incidentelor.Suspectii au fost retinuti dar politia nu i-a arestat preventiv, in asteptarea rezultatelor anchetei, a precizat Eisele.Un comunicat al politiei vorbeste de trei agresiuni sexuale la acest stadiu si a cerut potentialelor victime sa semnaleze orice incident politiei."Multi oameni de origine straina erau in aceste grupuri, dar nu exclusiv", a subliniat el.Ciocniri au izbucnit in noaptea de sambata spre duminica intre politie si grupuri de mai multe zeci de tineri, extrase dintr-o multime de o mie de persoane care participau la o sarbatoare populara anuala a orasului cu 40.000 de locuitori.Acestia au aruncat cu sticle in politisti si alti spectatori, a mentionat seful politiei locale, care a adaugat ca multi dintre agresori erau beti.La Boblingen, in acelasi land, o disputa a izbucnit sambata seara intre 12 tineri afgani solicitanti de azil, in marja unui festival. Mai multe tinere au reclamat agresiuni sexuale.Aceste evenimente evoca, desi la o amploare mult mai mica, valul de agresiuni comise la Koln in noaptea de Anul nou de migranti, in 2015, an in care Germania a primit 890.000 de solicitanti de azil.Atunci au fost depuse 1.200 de plangeri, dintre care peste 500 pentru agresiuni sexuale.