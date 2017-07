Italia a amanat aprobarea unei legi prin care sute de mii de copii ai imigrantilor ar putea primi automat cetatenie

Prin aceasta lege, 800.000 de persoane ar fi primit automat cetatenie italiana. Insa, proiectul legislativ a fost amanat dupa ce a avut nevoie de ani pentru a ajunge pe masa Senatului.Dreapta a laudat decizia premierului, dar grupurile pentru protectia migrantilor s-au aratat dezamagite. Gentiloni a minimalizat importanta amanarii legii, sustinand ca a ramas fara timp si va readuce in discutie aceasta lege in sesiunea din toamna a Parlamentului.Acesta a atras atentia asupra problemelor generate de termenele limita din calendarul senatorilor, dar a sustinut ca principala problema este reprezentata de lipsa sprijinului politic pentru aceasta lege in mijlocul crizei migrantilor din Italia.Peste 88.000 de migranti au fost salvati de la inceputul acestui an in timp ce incercau sa traverseze Marea Mediterana si au debarcat in porturile Italiei, potrivit Natiunilor Unite.De asemenea, alti 2.160 de migranti s-au inecat de la inceputul anului in timp ce incercau sa traverseze periculoasa ruta Libia-Italia.Guvernantii italieni insista asupra extinderii programului de relocare a refugiatilor, care este limitat la azilanti din Eritreea si Siria. In ultimii doi ani, doar 5.001 solicitanti de azil au fost relocati in 18 tari europene din Italia. Asta inseamna 14% din tinta de 34.953 de migranti fixata de catre Bruxelles.Multi migranti au ajuns pe insula Sicilia, iar primarii locali au protestat in weekend dupa ce un prefect a decis sa cazeze 50 de migranti intr-un hotel din Sinagra.Multe tari europene au decis deja sa acorde automat cetatenie pentru copii migrantilor, care s-au nascut pe teritoriul national, desi conditiile acordarii cetateniei sunt extrem de variate in UE.Coalitia italiana vrea sa acorde cetatenie pentru copii imigrantilor care s-au nascut sau au ajuns inainte de a implini varsta de 12 ani in Italia.Totusi, acestia trebuie sa petreaca cinci ani in sistemul educational din Peninsula.Desi este dificil pentru imigranti sa obtina cetatenie atunci cand nu au niciun parinte italian, 201.501 de persoane au primit cetatenie italiana doar in 2016.