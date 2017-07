Germania: Politia cauta un tanar care a intrat cu un pistol intr-o scoala, inainte de fugi

Importante forte ale politiei, inclusiv o unitate de interventii speciale, SEK, au fost mobilizate, potrivit presei germane. Mai multe scoli au fost izolate de politie pana la lamurirea situatiei.Alerta a fost data in cursul diminetii dupa ce martori au semnalat un intrus inarmat cu un pistol care intrase intr-o scoala profesionala din Esslingen, in apropiere de Stuttgart.Barbatul a fugit cu o motocicleta fara a folosi arma.Fortele de ordine au precizat pe Twitter ca sunt in cautarea unui tanar de "17 - 19 ani", cu o inaltime intre 1,70m si 1,80m.