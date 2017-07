SUA: Congresmeni republicani acuza Rusia ca a finantat campanii impotriva gazelor de sist prin intermediul unei companii-paravan din Bermude

Cotidianul american afirma ca schemele de finantare a activitatilor de propaganda sunt atat de complexe incat pot fi comparate cu celebrele papusi rusesti matrioska.Congresmeni americani afirma ca acest caz din insulele Bermude subliniaza complexitatea activitatilor rusesti de influentare a politicilor americane si care incearca sa foloseasca cetateni americani ca pioni in spalarea de bani sau in scheme de propaganda."Daca unesti punctele, e clar ca Rusia finanteaza grupari americane de protectia mediului in incercarea de a stopa industria americana de petrol si gaz, in special fracturarea hidraulica", a spus republicanul Lamar Smith (Texas).Aceste informatii vin pe fondul unui recent raport declasificat si care concluziona ca Russia Today, sau RT, s-a angajat intr-o campanie acerba impotriva gazelor de sist in beneficiul Gazprom.In ultimii ani, lideri NATO au criticat Rusia pentru implicarea in protestele impotriva gazelor de sist in Romania si Bulgaria, arata cotidianul american, iar fostul secretar general al Aliantei l-a acuzat direct pe presedintele rus Vladimir Putin ca se afla in spatele acestor initiative.Analistii arata ca Rusia se teme ca gazele si petrolul de sist americane vor reduce cota de piata a Rusiei pe piata globala.Un investigator a declarata pentru The Washington Times, sub protectia anonimatului, ca Moscovei nu ii pasa daca foloseste democrati sau republicani in aceasta campanie de influentare a opiniei publice."Kremlinul incearca sa influenteze dezbaterea din America in moduri care sa para naturale. Pentru a reusi asta, folosesc ceea ce noi numim 'idioti utili' sau oameni care nu isi dau seama ca sunt folositi", a explicat acesta.In Capitoliu, ingrijorarile legate de campania ruseasca l-au determinat pe Lamar Smith, care conduce comisia Camerei Reprezentanilor pentru Stiinta, spatiu si tehnologie, sa ii trimita o scrisoare secretarului Trezoreriei, Steve Mnuchin.In aceasta scrisoare, el cere Trezoreriei sa investigheze "ceea ce pare a fi un efort concertat al unor entitati straine de a aloca milioane de dolari prin intermediul diferitelor entitati non-profit pentru a influenta piata energetica a SUA".Scrisoarea mentioneaza specific Sea Change Foundation, un ONG din San Francisco, care ar fi primit 23 de milioane de dolari in 2010 si 2011 de la o companie din Insulele Bermude, Klein Ltd., despre care se banuieste ca are legaturi cu oligarhi rusi.Dupa ce a primit fondurile din Insulele Bermude, Sea Change ar fi platit milioane de dolari unor ONG-uri americane care se opun fracturarii hidraulice, precum Natural Resources Defense Council, Sierra Club sau League of Conservation Voters.Saptamana trecuta, Klein Ltd a negat toate acuzatiile.Citeste mai multe in articolul Rusia și grupurile ecologiste anti-fracking – O posibilă coluziune?