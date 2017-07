Venezuela: Circa 7,2 milioane de oameni au votat la referendumul neoficial anti-Maduro

Venezuela "a transmis un mesaj clar executivului national si intregii lumi", a declarat rectorul Universitatii Centrale din Venezuela, Cecilia Garcia Arocha, precizand ca 6.492 381 de persoane au votat in tara si 693.789 in strainatate.Cifra nu este departe de voturile totale, de 7,7 milioane, in favoarea opozitiei la alegerile parlamentare din decembrie 2015.Venezuela trece prin cea mai grava criza economica din istoria sa, cu o penurie acuta de bunuri de baza si cu cea mai mare rata a inflatiei din lume. Peste 90 de persoane au fost ucise in protestele anti-guvernamentale care au loc aproape zilnic din aprilie.Maduro, care refuza sa demisioneze, a convocat de asemenea propriul scrutin pentru a doua parte a acestei luni pentru a alege adunarea speciala.Opozitia considera ca planurile sale de schimbare a Constitutiei sunt o incercare de consolidare a controlului asupra puterii.