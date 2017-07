SUA: Secret Service neaga ca ar fi aprobat intalnirea dintre Trump Jr. si o avocata rusa

Un purtator de cuvant al Secret Service, Mason Brayman, a atras atentia ca fiul presedintelui nu beneficia de protectia serviciului in iunie 2016, cand s-a intalnit cu avocata apropiata Kremlinului Natalia Veselnitkaia, care ar fi sugerat ca are informatii compromitatoare despre democrata Hillary Clinton."Donald Trump Jr nu era protejat de USSS (US Secret Service - n.r.) ]n iunie 2016. In aceste conditii, nu am fi verificat pe nimeni cu care s-a intalnit in acea perioada", a spus Brayman."Ma intreb de ce Secret Service, daca era o problema, de ce Secret Service a permis accesul acestor oameni (avocata si alti participanti la intalnire - n.r.). Presedintele avea protectie Secret Service in acel moment, iar acest lucru mi-a ridicat un semn de intrebare", a declarat duminica avocatul lui Truump, Jay Sekulow.La intalnirea din iunie 2016, in Trump Tower, la care au participat Donald Trump Jr., Jared Kushner si Paul Manafort au fost prezente cel putin opt persoane, inclusiv un lobbyst ruso-american, Rinat Ahmetsin.Pana in prezent, se stie ca au participat la intalnire Trump Jr., Kushner, Manafort, avocata rusa Natalia Veselnitkaia, Ahmetsin si Rob Goldstone, care a contribuit la organizarea intalnirii.