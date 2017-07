Emiratele Arabe Unite au spart site-urile oficiale qatareze, creand pretextul pentru ruperea relatiilor cu Qatarul ce a dus la criza din regiune - Washington Post

Oficiali americani au aflat saptamana trecuta ca analiza informatiilor obtinute de serviciile secrete ale SUA a confirmat ca pe 23 mai inalti reprezentanti ai guvernului din Emiratele Arabe Unite au discutat planul si implementarea lui.Inca nu este clar daca EAU au realizat atacul cibernetic sau au platit pe altcineva.Potrivit stirilor false postate pe site-urile qatareze de stiri si pe conturile guvernamentale de pe retelele sociale, emirul Sheikh Tamim Bin Hamad al-Thani ar fi spus ca Iranul este o “putere islamica” si a laudat Hamas.Spargerea conturilor si diseminarea falselor declaratii au avut loc pe 24 mai, la scurt timp dupa ce Donald Trump a avut, in Arabia Saudita, o lunga intalnire pe tema anti-terorismului cu liderii din Golful Persic, presedintele american declarand la final ca aceste tari au ajuns la o pozitie comuna.Invocand falsele declaratii ale emirului, Arabia Saudita, Bahrain si Egipt au rupt relatiile cu Qatar si au declansat un boicot comercial si diplomatic ce a declansat o criza politica si diplomatica din regiune.Ambasadorul la Washington al Emiratelor Arabe Unite a negat infomatiile, spunand ca articolul din Post este “fals”.“EAU nu a avut absolut niciun rol in presupusul hacking descris in articol. Ceea ce este real este comportamentul Qatarului. Finantarea, sprijinirea si incurajarea extremistilor, de la talibani la Hamas si Gaddafi. A incitat la violenta, a incurajat radicalizarea si a subminat stabilitatea vecinilor sai”, a sustinut ambasadorul Yousef al-Otaiba.