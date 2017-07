Coreea de Sud propune Nordului negocieri militare

Nordul nu a respuns imediat la propunerea de a se tine negocieri in aceasta saptamana, pe 21 iulie.Cele doua parti sunt, teoretic, inca in razboi, dar Moon, care a venit la putere in mai, s-a angajat sa intre in discutii cu Nordul, dar si sa preseze regimul Kim Jong-un in privinta programului nuclear si de rachete.Propunerea vine dupa ce Nordul a sustinut ca a desfasurat luna aceasta primul test cu o racheta balistica intercontinentala si ca are tehnologia de a pune un cap nuclear pe aceasta racheta.Coreea de Sud si Statele Unite contrazic aceste afirmatii.