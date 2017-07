Un avocat al lui Donald Trump sugereaza ca Secret Service ar fi autorizat intalnirea fiului presedintelui cu cetateni rusi

"Ei bine, ma intreb de ce Secret Service, daca era abject, de ce Secret Service le-a permis accesul acestor oameni. Presedintele beneficia de protectia Secret Service in acel moment, iar acest lucru mi-a ridicat un semn de intrebare", a declarat duminica Jay Sekulow, membru al echipei de avocati ai lui Trump, la programul "This Week" al postului de televiziune ABC.Intr-un raspuns trimis pe e-mail la intrebarile despre comentariile facute de Sekulow, purtatorul de cuvant al Secret Service, Mason Brayman, a declarat insa ca tanarul Trump nu se afla sub protectia Secret Service la momentul intalnirii din iunie 2016. "Donald Trump Jr. nu se afla sub protectia USSS in iunie 2016. Prin urmare, nu am fi verificat pe nimeni care se intalnea cu el in acel moment", a raspuns Brayman intr-o declaratie trimisa pe e-mail.Donald Trump Jr. s-a intalnit cu avocata Natalia Veselnitkaia pe 9 iunie 2016, la Trump Tower, dupa ce un intermediar i-a spus ca aceasta i-ar putea furniza informatii compromitatoare despre Hillary Clinton.Fiul cel mare al presedintelui american, Donald Trump Jr, precum si ginerele sau Jared Kushner, si fostul director de campanie Paul Manafort s-au intalnit cu avocata cu presupuse legaturi cu Kremlinul la scurt timp dupa ce Donald Trump si-a asigurat candidatura din partea republicanilor, anul trecut, a relatat New York Times.New York Times a scris ca fiul lui Trump s-a intalnit cu avocatul deoarece i s-au promis informatii compromitatoare despre candidata democrata la presedintie, Hillary Clinton.Intalnirea a avut loc pe 9 iunie 2016, la Trump Tower din Manhattan, si a fost prima intalnire privata dintre membrii cercului de apropiati ai presedintelui si un cetatean rus, au aratat date guvernamentale confidentiale si interviuri cu persoane apropiate anchetei, conform New York Times.