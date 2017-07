UE si Marea Britanie incep de luni primele negocieri pe fond pe tema Brexit

Negociatorii europeni spera sa obtina mai multe detalii cu privire la intentiile inca neclare ale Guvernului britanic luni dimineata, la Bruxelles, la reluarea negocierilor cu privire la Brexit, relateaza Reuters, potrivit News.ro.





Ministrul insarcinat cu Brexitul David Davis si echipa sa de negociatori vor fi primiti la Berlaymont, sediul Comisiei Europene, de catre negociatorul-sef al UE, francezul Michel Barnier, in vederea primei runde de negocieri pe fond, la aproape o luna dupa lansarea oficiala a negocierilor, pe 19 iunie.





Aceste negocieri urmeaza sa stabileasca, pana la 29 martie 2019, termenii divortului intre Londra si UE si sa traseze conturul viitoarelor lor relatii.





Pana in octombrie, negocierile vor viza drepturile celor trei milioane de cetateni europeni care traiesc in marea Britanie si de britanici stabiliti pe continent, obligatiile financiare contractate de Regatul Unit ca stat membru ("factura Brexitului") si alte subiecte legate de divort precum frontiera intre Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord.





In cazul in care negocierile progreseaza in mod convenabil, liderii UE ar putea sa-i ceara lui Michel Barnier sa pregateasca negocieri comerciale cu ocazia Consiliului lor European prevazut la jumatatea lui octombrie.





"Ceasul ticaie", a amintit negociatorul-sef al UE miercuri, intr-o conferinta de presa.





Negocierile vor incepe la ora locala 9.15 (10.15, ora Romaniei) si vor dura patru zile, in mici grupuri de lucruri, cu obiectivul de a identifica zone comune cu privire la un ansamblu de probleme.





Michel Barnier si David Davis vor sustine o conferinta de presa joi dupa-amiaza.