Congo: 27 de morti si 54 de persoane au fost date disparute in urma unui naufragiu pe raul Kasai

27 de persoane au murit si 54 au fost date disparute in naufragiul unei ambarcatiuni pe raul Kasai, in sud-vestul Republicii Democrate Congo (RDC), iar majoritatea victimelor sunt elevi care plecau in vacanta, a anuntat duminica un reprezentant local citat de AFP.





"Dupa verificari riguroase, afirmam in acest stadiu ca exista 27 de morti si 54 de disparuti in naufragiul ambarcatiunii cu motor care s-a scufundat in noaptea de joi spre vineri pe raul Kasai" in zona Idiofa, a declarat administratorul teritoriului Idiofa, Jacques Mbila.





"Supraincarcarea si starea de ebrietate a soferilor sunt principalele cauze ale scufundarii", a adaugat Mbila.





Joi dimineata, barca a plecat din Dibaya cu destinatia finala Ilebo.