A murit scriitoarea Anne Golon, autoarea seriei "Angelique"

Scriitoarea franceza Anne Golon, autorea seriei "Angelique", a murit vineri, la varsta de 95 de la Versaille), a declarat, duminica, fiica ei, Nadine Goloubinoff, pentru AFP





Saga "Angelique" a fost tradusa in treizeci de limbi a fost unul dintre cele mai bune succese editoriale ale tuturor timpurilor, cu sute de milioane de cititori din intreaga lume, din Japonia pana in Rusia.





Nascuta la 17 decembrie 1921, Anne Golon a murit de peritonita, a spus fiica sa. In ciuda varstei, ea era activa:ea a participat la o sesiune de autografe, in luna aprilie, iar in mai a acordat ceea ce avea sa devina ultimul sau interviu. In ianuarie 2010, a fost decorata cu Ordinul artelor si literelor.





Romanciera a creat personajul "Angelique Marquise des Anges", cu sotul ei, Serge, care a murit in 1972.

Treisprezece povesti au fost publicate intre anii 1957 si 1985. Cinci dintre ele au fost ecranizate, in perioada 1964 - 1968, de Bernard Borderie.