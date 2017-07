Partidul Republican al Poporului acuza Guvernul turc ca blocheaza anchetarea completa a tentativei de lovitura de stat

Principala formatiune de opozitie din Turcia, Partidul Republican al Poporului, acuza Guvernul ca blocheaza o ancheta completa cu privire la tentativa de lovitra de stat de anul trecut, relateaza The Associated Press, potrivit News.ro.





Bulent Tezcan, un purtator de cuvant al Partidului Republican al Poporului (CHP, social-democrat), a acuzat Guvernul ca se foloseste de marcarea unui an de la puciul esuat de la 15 iulie 2016 pentru a "scrie o istorie fabricata".





Ankara il acuza pe predicatorul Fethullah Gulen, care s-a autoexilat in Statele Unite, de organizarea tentativei de locitura de stat. Predicatorul respinge aceste acuzatii.





Anchetele cu privire la modul in care reteaua lui Gulen ar fi infiltrat institutii ale statului au fost obstructionate pentru a ascunde "partea politica" a puciului esuat si a proteja actualul Guvern, a declarat Tezcan.





"Faptele trebuie sa iasa la suprafata pentru memoria sacra a celor 250 de martiri", a declarat Tezcan duminica pentru The Associated Press, referindu-se la persoanele care au fost ucise in timpul puciului esuat.