Donald Trump i-ar fi cerut Theresei May sa ii aranjeze o primire calduroasa din partea oamenilor si a presei in Marea Britanie

Theresa May si Donald_Trump

Presedintele SUA, Donald Trump, i-ar fi cerut premierului britanic Theresa May sa ii aranjeze o primire buna in Marea Britanie, pentru ca in ultima vreme nu a fost prea bine prezentat in Regat, potrivit unui dialog dintre cei doi lideri la recentul summit G20 redat de The Sun, duminica.





"In ultima vreme nu am avut o mare acoperire acolo, Theresa", i-ar fi spus Trump lui May, care la randul ei a spus ca "Ei, stii cum este presa britanica".





"Inca vreau sa vin, dar nu ma grabesc. Asa ca, daca poti sa aranjezi pentru mine, ar face lucrurile mai usoare. Cand voi sti ca voi avea o primire mai buna, voi veni, dar nu inainte".





Potrivit unei surse, acesta ar fi crezut ca premierul ar fi capabila sa ii usureze calaea catre o primire calduroasa, dar "ea a incercat sa ii explice ca nu are puterea de a dicta cum un ziar decide sa acopere vizita sa. Pana la urma, nu suntem Coreea de Nord", dupa care el ar fi spus ca "nu va fi de acord sa vina pana nu are sprijinul oamenilor"