Juncker in Bild am Sonntag: UE continua sa intinda o mana Turciei, dar Guvernul turc va inchide definitiv usa aderarii la UE daca reintroduce pedeapsa cu moartea

Democratia, stabilitatea si succesul economic ale Turciei sunt importante pentru Uniune, subliniaza Juncker in articol. Ankara ar trebui "sa se apropie de Europa, in loc sa se indeparteze de noi", indeamna presedintele CE.Negocierile de aderarea la UE ale Turciei au inceput in urma cu 12 ani, dar sunt blocate.Juncker avertizeaza insa ca Europa este o "uniune a valorilor" si adauga ca, "daca Turcia reintroduce pedeapsa cu moartea, Guvernul turc va inchide definitiv usa aderarii la UE".Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a reiterat sambata, cu ocazia marcarii unui an de la tentativa de lovitura stat de la 15 iulie, ca va aproba un proiect de lege care sa reintroduca pedeapsa capitala, in cazul in care Parlamentul va initia un asemenea text.