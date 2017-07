Ministrul australian de Externe, Julie Bishop, critica remarcile lui Trump despre Brigitte Macron: Ma intreb daca ea poate sa spuna acelasi lucru despre el

Donald Trump s-a aflat in a doua parte a acestei saptamani in vizita in Franta, unde s-a intalnit joi cu Emmanuel Macron, cei doi presedinti fiind insotiti de sotii: Melania Trump si Brigitte Macron.Intebata daca s-ar simti flatata sau ofensata in cazul in care i s-ar spune un astfel de lucru, Julie Bishop a raspuns: "As fi surprinsa, cred. Este un comentariu destul de interesant."