Doua nave militare chineze au intrat in apele teritoriale ale Japoniei, intr-o zona locuita

Una din navele Chinei a patruns la ora locala 11:50 in apele teritoriale japoneze in apropierea extremitatii sudice a insulei Tsushima, in apropiere de Kyushu. Nava chineza a iesit din apele teritoriale in jur de ora 12:20, dupa ce paza de coasta a Japoniei i-a cerut acest lucru prin radio.Aceeasi nava si inca una din China au intrat apoi, la orele 15:50, in apele Japoniei, la circa 19 km la nord de insula Okinoshima. Ambele au iesit in jurul orei 17.Navele chineze intra frecvent in apele teritoriale ale Japoniei in jurul insulelor nelocuite Senkaku din Marea Chinei de Est, controlate de Tokyo, dar revendicate de Beijing.Potrivit Conventiei ONU si legislatiei maritime internationale, vasele oricarei tari pot naviga in apele teritoriale ale altora, conditia fiind sa nu pericliteze securitatea.