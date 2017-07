Organizatia Reporteri fara Frontiere: Dupa puci, Turcia s-a transformat in cea mai mare inchisoare din lume pentru ziaristi

Intr-un raport despre ultimul an, Reporteri fara Frontiere denunta atitudinea administratiei presedintelui Recep Tayyip Erdogan, "implicat intr-o spirala liberticida fara precedent" care s-a tradus prin inchiderea a circa 150 de unitati de presa si prin arestarea de ziaristi, dintre care mai bine de o suta se afla in inchisoare."Cerem autoritatilor turce sa elibereze imediat toti ziaristii inchisi pentru activitatea lor si sa restabileasca pluralismul anihilat de starea de urgenta", a declarat Johann Bihr, responsabil al organizatiei pentru Europa de Est si Asia Centrala. Bihr considera ca detentia "arbitrara prelungita fara motiv si izolarea detinutilor sunt forme de abuz".Organizatia Reporteri fara Frontiere subliniaza ca, prin inchiderea fara nicio decizie in justitie a circa 150 de institutii de presa, prin intermediul decretelor emise sub incidenta starii de urgenta, "pluralismul a fost redus la o mana de ziare hartuite si cu un tiraj redus".Organizatia Reporteri fara Frontiere aminteste si ca unii ziaristi retinuti dupa puciul de anul trecut, acuzati ca ar avea legaturi cu predicatorul musulman Fethullah Gulen - pe care autoritatile de la Ankara il acuza ca s-ar fi aflat in spatele loviturii de stat - risca pedepse cu inchisoare pe viata.De asemenea, pana cand se va restabili posibilitatea de a recurge la justitia turca, Reporteri fara Frontiere solicita Curtii Europene pentru Drepturile Omului sa decida "cat mai repede cu putinta" in ceea ce priveste denunturile care ii parvin pentru "a pune capat acestei tragedii".