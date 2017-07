VIDEO Sute de mii de oameni au iesit in strada in Turcia pentru a comemora un an de la tentativa de puci

La Istanbul, cateva zeci de mii de oameni, majoritatea partizani ai lui Erdogan, au iesit in strada fluturand drapele ale Turciei, in apropierea podului de peste Bosfor, unde s-a derulat unul dintre cele mai sangeroase episoade ale puciului esuat de anul trecut.Recep Tayyip Erdogan va inaugura la Istanbul un memorial dedicat victimelor tentativei de lovitura de stat, iar la ora 23:32, ora la care pucistii au bombardat in urma cu un an Adunarea Nationala, va tine un discurs la Ankara.Tentativa de puci de acum un an a facut 249 de victime. Ulterior, peste 150.000 de oficialitati au fost inlaturate sau suspendate, iar aproximativ 50.000 de militari si politisti au fost arestati.