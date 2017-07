Garbine Muguruza: Serena mi-a spus acum doi ani ca intr-o zi voi castiga. Iata ca am reusit

"Venus este o jucatoare incredibila. Am crescut vazand meciurile ei, astfel ca este incredibil ca am jucat impotriva ei in finala. Sunt emotionata. Am visat mereu sa ajung aici. Primul set a fost foarte greu, am avut amandoua multe sanse. Serena mi-a spus acum doi ani ca intr-o zi voi castiga. Iata ca am reusit", a spus Muguruza, citata de News.ro.Venus Williams a felicitat-o pe Muguruza si a afirmat ca in ultimele doua saptamani a trait multe momente frumoase. "Felicitari, Garbine. Stiu cat de mult ai muncit pentru a castiga trofeul. Eu am incercat sa fac ce face Serena pe teren, dar nu am reusit. Sper sa mai am ocazia", a declarat Williams.Jucatoarea spaniola Garbine Muguruza, locul 15 WTA si cap de serie 14, a castigat, sambata, pentru prima data in cariera turneul de Grand Slam de la Wimbledon.Muguruza a invins-o in finala pe sportiva americana Venus Williams, numarul 11 mondial si favorita 10, scor 7-5, 6-0, intr-o ora si 17 minute.Garbine Muguruza, in varsta de 23 de ani, mai are in palmares un titlu de Grand Slam, Roland Garros, obtinut in 2016. La Wimbledon, ea a jucat finala si in 2015, cand a fost invinsa de sora lui Venus, Serena Williams.Printre adversarele de care a trecut Muguruza la Wimbledon in acest an s-a numarat si Sorana Cirstea, pe care spainola a invins-o in turul trei cu scorul de 6-2, 6-2.