Cel putin 8 persoane ar fi participat la intalnirea lui Donald Trump Jr. cu avocata rusa

CNN a facut aceasta dezvaluire dupa ce un lobbyst ruso-american, fost agent sovietic de contrainformatii, a dezvaluit ca a participat la intalnirea din iunie 2016 dintre fiul mai mare si ginerele lui Donald Trump si o avocata rusa despre care credeau ca detine informatii compromitatoare despre Hillary Clinton.Anterior se stia ca la intalnire au participat Donald Trump Jr., Jared Kushner, ginerele actualului presedinte, Paul Manafort, fostul sef al echipei de campanie a lui Donald Trump, avocata rusa Natalia Veselnitkaia, Rinat Ahmetsin si Rob Goldstone, care a contribuit la organizarea intalnirii.CNN sustine ca au fost prezente alte doua persoane - un translator si un reprezentant al familiei ruse care i-a propus lui Rob Goldstone sa organizeze intalnirea. Numele celorlalti doi participanti nu au fost insa dezvaluite.Donald Trump Jr., care ii este foarte apropiat tatalui sau, a recunoscut saptamana aceasta ca a primit-o bucuros pe Veselnitkaia, in speranta sa-i trimita informatii de la Guvernul rus despre Hillary Clinton.Insa aceasta nu s-ar fi aflat in posesia unor astfel de informatii si ar fi vorbit mai ales despre legea americana Magnitki, o lege care prevede sanctiuni impotriva Rusiei.Avocata Veselnitkaia a respins, la randul ei, orice legaturi cu puterea de la Kremlin.Dezvaluirea acestei reuniuni a zguduit tabara Trump, care subliniaza de luni de zile ca nu a existat vreo tentativa de coordonare cu rusii in timpul campaniei prezidentiale americane.