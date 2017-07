Jens Stoltenberg aduce un omagiu turcilor care s-au opus tentativei ''atroce'' de lovitura de stat si denunta ca "inacceptabila" orice incercare de a "submina democratia" in tarile aliate

El a adus un omagiu poporului turc, care a iesit in strada si "s-a opus acestui act odios, in apararea Guvernului si institutiilor democratice".Militari pucisti din cadrul armatei turce, a doua ca marime in NATO, au incercat sa rastoarne de la putere Guvernul si pe presedintele Recep Tayyip Erdogan, cu tancuri, avioane de razboi si elicoptere, pe 15 iulie anul trecut."Inca imi amintesc socul pe care l-am resimtit vazand pagubele provocate cladirii Parlamentului de bombardamentele pucistilor", a adaugat secretarul general al NATO.