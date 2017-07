Seul: Aproximativ 10.000 de persoane au participat la Gay Pride

Aproximativ 10.000 de persoane au sarbatorit, sambata, la Seul, drepturile homosexualilor la Gay Pride, in ciuda ploii, dar si a unui protest al crestinilor conservatori, care au incercat sa blocheze parada.





Aproximativ 2.000 de politisti au asigurat buna desfasurare a evenimentului. Sustinatorii drepturilor LGBT au agitat steaguri colorate si au dansat pe o scena, in timp ce sute de crestini au lansat sloganuri prin care ii invitau pe homosexuali sa "sa se intoarca la Iisus Hristos".





Homosexualitatea nu este ilegala in Coreea de Sud. Dar multi homosexuali, lesbiene si transsexuali sud-coreeni sunt atenti sa nu apara in public de teama de a fi discriminati in aceasta tara profund conservatoare.





"Ma bucur ca politia este prezenta, asa se simt protejati. Nu toate tarile ar face asta. Deci eu sunt foarte fericita de faptul ca acest lucru are loc intr-un mediu sigur", a remarcat Meghan Lefevre, originara din California.





Conform unor studii, acceptarea persoanelor LGBT este mai mare in Coreea de Sud in ultimii ani, in special in randul tinerilor.





Prima parada, din 2000, a strans doar 50 de persoane.





Si in acest an, Comisia Nationala pentru Drepturile Omului a Coreei si Ordinul budist Jogye au luat parte la parada.





"Buddha ne-a invatat ca toata lumea poate atinge iluminarea suprema, indiferent de orientare sexuala. Minoritatile sexuale nu ar trebui sa fie discriminate", a declarat Rok Hyo, profesor la Universitatea budista din Seul.