Pentagon: Noul lider al Statului Islamic in Afganistan, Abu Sayed, a fost ucis

Armata americana l-a ucis pe liderul gruparii Statul Islamic in Afganistan, intr-un bombardament, la inceputul saptamanii, in provincia Kunar, la trei luni dupa moartea predecesorului sau in circumstante asemanatoare, a anuntat vineri Pentagonul, relateaza AFP.





Statele Unite isi intensifica lupta impotriva organizatiei extremiste in aceasta tara, de teama ca Afganistanul ar putea sa devina noua placa turnanta a jihadistilor, care pierd teren in Irak si Siria.





"Fortele americane l-au ucis pe Abu Sayed", liderul EI-Khorasan - numele filialei locale a Statului Islamic in Afganistan - intr-un "atac aerian asupra cartierului general al gruparii" jihadiste pe 11 iulie, a precizat, intr-un comunicat, o purtatoare de cuvant a Departamentului american al Apararii, Dana White.





In "raidul aerian au fost ucisi si alti membri EI-Khorasan", iar raidul "va perturba considerabil obiectivele gruparii teroriste de a-si intensifica prezenta in Afganistan", a spus ea, potrivit Reuters, citat de News.ro.





"Este evident o victorie a noastra in privinta respingerii. Este o directie buna", a reactionat seful Pentagonului Jim Mattis.





Abu Sayed este al treilea "emir" al organizatiei jihadiste in Afganistan omorat de Washington si Kabul, dupa Hafiz Sayed Khan anul trecut si Abdul Hasib in aprilie.





Acesta din urma a fost ucis intr-o operatiune comuna a fortelor americane si locale in estul tarii.





"Vom continua pana cand ei vor fi aneantizati", a comentat generalul american John Nicholson, referindu-se la jihadistii din Statul Islamic, estimati la mai putin de 1.000 in Afganistan potrivit Pentagonului.





Fortele afgane si americane au lansat o ofensiva, incepand din martie 2017, subliniaza Pentagonul, pentru a "transmite Statului Islamic mesajul clar ca nu are un sanctuar pentru combatantii sai in Afganistan".