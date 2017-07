Gulen denunta din nou un "puci abject" si "vanatoarea de vrajitoare" care a urmat

Intr-un comunicat, predicatorul, oaia neagra a presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, a condamnat, de asemenea, "persecutarea fara precedent" a miscarii sale "Hizmet" ("Serviciu", in turca)."Acuzatiile care mi se aduc in legatura cu puciul esuat sunt calomnii, motivate politic, fara vreo baza", afirma in acest comunicat Gulen, care locuieste intr-un complex intr-o zona rurala in statul Pennsylvania, potrivit news.ro."Imi reiterez condamnarea puciului abject si a autorilor lui", afirma el, denuntand o "vinatoare de vrajitoare (a Guvernului turc) care vizeaza pe oricine nu-i este loial presedintelui Recep Tayyip Erdogan si regimului lui".Gulen face aceste declaratii cu o zi inainte ca Turcia sa marcheze un an de la puciul esuat prin care militari au incercat sa preia puterea de la Erdogan - o tentativa despre care Ankara afirma ca a fost ordonata de predicator.Aproximativ 50.000 de persoane au fost arestate, iar peste 100.000 de persoane au fost concediate, intr-un efort al lui Erdogan de epurare a structurilor statului.Ankara a destituit peste 7.000 de politisti, militari si angajati ai unor ministere, potrivit unui decret citat vineri de presa de stat.Activisti si Occidentul critica aceste valuri de epurari, insa Guvernul insista ca ele sunt necesare in lupta impotriva amenintarii pe care afirma ca o reprezinta miscarea lui Gulen."In acest ultim an am platit un pret, in contextul in care sute de mii de cetateni turci nevinovati sunt pedepsiti numai pentru ca Guvernul hotaraste ca ei sunt cumva ￯legati￯ de mine sau de miscarea Hizmet si trateaza aceasta presupusa legatura ca pe o crima", a declarat Gulen.El indamna de asemenea la o ancheta internationala independenta cu privire la tentativa de lovitura de stat de anul trecut, soldata cu 249 de morti."Tratamentul pe care Guvernul l-a aplicat unor cetateni nevinovati in ultimul an trage Turcia in categoria tarilor cu cel mai rau bilant democratic, al statului de drept si libertatilor fundamentale din lume", apreciaza el.