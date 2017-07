Raport al unui ONG al jurnalistilor turci in exil: Tentativa de lovitura de stat a fost regizata de Erdogan, pentru a distruge ultimele ramasite ale democratiei

Centrul Stockholm pentru Libertate (SCF) se autodefineste ca o organizatie non-profit, care promoveaza statul de drept , democratia si drepturile si libertatile fundamentale, acordand o atentie speciala Turciei, despre care afirma ca inregistreaza un declin in ceea ce priveste democratia parlamentara, sub o conducere autocrata. Organizatia a fost infiintata de un grup de jurnalisti "experimentati si respectati, care au condus ani intregi publicatii nationale in Turcia" si care spun ca se afla intr-un exil autoimpus in Suedia, tara cu o veche traditie in ceea ce priveste libertatea de exprimare.Raportul, care se bazeaza pe date publice, marturii in procese, interviuri, opinii ale expertilor militari si alte dovezi stranse de cei care au facut cercetarea sustine ca evenimentele din 15 iulie 2016 nu pot fi calificate drept tentativa de lovitura de stat, luand in calcul mobilizarea militara, care a fost neobisnuit de redusa numeric,.Dovezile adunate sugereaza ca tentativa de lovitura de stat a fost conceputa de Erdogan si de cei din jurul lui pentru a distruge "ultimele ramasite ale democratiei din Turcia", statul de drept si pentru a suspenda libertatile fundamentale, a declarat Abdullah Bozkurt, presedinte SCF, adaugand ca Erdogan pare decis sa ramana la putere cu orice pret, inclusiv acela al pierderii de vieti, si a exploatat perioada de dupa lovitura de stat pentru a organiza referendumul care i-a consolidat puterea, pentru a distruge opozitia si chiar pentru a lansa incursiuni militare peste granita, in Siria.Argumentele raportului, care analizeaza cronologic desfasurarea evenimentelor si acuzatiile care i-au vizat pe Fetullah Gulen si pe adeptii miscarii sale, se refera si la diferenta foarte mare existenta intre fapte si varianta guvernului despre tentativa de lovitura de stat, aceasta putand fi constatata in pofida eforturilor regimului de la Ankara de a cenzura, a propagandei, a presiunilor, amenintarilor si chiar a torturilor si a relelelor tratamente, marturiile celor acuzati dovedind ca evenimentele din 15 iulie nu au fost altceva decat o punere in scena."Faptul ca seful serviciului turc de informatii, Hakan Fidan, a fost avertizat despre puci potrivit propriilor declaratii scrise trimise Parlamentului, dar el nu a informat premierul sau presedintele, intaresc ideea ca tentativa de lovitura de stat a fost regizata. Nu exista nicio explicatie pentru faptul ca oficiali care sunt in primul rand responsabili cu descoperirea si prevenirea puciurilor vizand guvernul ales sa nu fie de gasit in ziua loviturii de stat si sa-si urmeze rutina cotidiana, chiar si dupa ce au aflat despre puci", spun autorii raportului.Ei remarca faptul ca seful serviciilor de informatii Hackan Fidan anu a fost audiat nici ca martor, nici ca suspect in nicio ancheta vizand puciul de anul trecut si nu a fost chemat nici la comisia parlamentara de ancheta, precum si faptul ca acesta si-a pastrat functia.Alte dovezi in sprijinul teoriei sustinute de autorii raportului sunt acelea ca Hakan Fidan s-a intalnit cu oficiali militari cu o zi inaintea puciului, dar si in ziua in care acesta a avut loc, vizita la sediul Statului Major General si lansarea loviturii de stat imediat dupa plecarea sa, el nfiind insa retinut.Seful Statului Major General Hulusi Akar a facut declaratii contradictorii, sustine raportul, remarcand ca declaratiile martorilor si acuzatilor nu confirma varianta sa asupra desfasurarii actiunilor. Experti militari consultati de SCF au sustinut ca tentativa de lovitura de stat putea fi oprita prin masuri simple si rapide, pe care insa Akar nu le-a luat.SCF considera de asemenea neobisnuit ca unii comandanti militari de top si-au vazut de rutina zilnica, participand inclusiv la nunti, la ore bune dupa primirea alertei conform careia o lovitura de stat era in curs, ceea ce este impotriva practicilor si regulilor armatei turce.Conform cifrelor oficiale, 8.651 de ofiteri au participat la puci, ceea ce inseamna 1,5% din totalul efectivelor Armatei turce, sustine documentul elaborat de SCF. Este considerat ciudat faptul ca a fost inchis podul peste Bosfor, ca au fost lovite tinte care nu serveau scopului pucistilor, ca si faptul ca trupele care ar fi urmat sa il captureze pe Erdogan au ajuns la hotelul in care acesta se afla, la cateva ore dupa plecarea lui.Chiar si dupa un an, Guvernul turc nu a reusit sa prezinte dovezi ferme si convingatoare ca Miscarea Hizmet (cunoscuta ca Miscarea Gulen) s-ar afla in spatele loviturii de stat, fie ca organizator, fie ca participant, depozitiile facute aparent sub tortura fiind ulterior respinse in instanta de acuzati, noteaza raportul.Documentul invoca declaratia lui Fetullah Gulen, dintr-un interviu acordat in exclusivitate SCF, conform careia lovitura de stat a fost un scenariu ingrozitor, conceput de Erdogan si de complicii sai."A fost facuta pentru a justifica o vanatoare de vrajitoare fara precedent impotriva Miscarii Hizmet", a spus el, avertizand ca daca simpatizanti ai miscarii au participat la puci, au incalcat idealurile acesteia.SCF invoca si incertitudinile care persista cu privire la rapoartele balistice vizand armele cu care au fost ucisi civili si militari.Gruparile paramilitare care au luat parte la ciocniri si care mai tarziu au aparut in diverse filmari facute in noaptea puciului nu au fost identificate, iar modul in care au fost mobilizate si organizate ramane un mister, consemneaza raportul.SCF sustine si ca exista informatii conform carora politia turca a distribuit civililor arme de calibru mare, in noaptea tentativei de lovitura de stat.Concluzia raportului este ca Turcia nu mai este o taraguvernata dupa principiile statului de drept si de principiile democratice, ci o tara condusa prin decrete guvernamentale, in permanenta stare de urgenta, ca sistemul judiciar este sub controlul total al Guvernului, ca libertatea presei nu mai exista, ca Parlamentul nu mai functioneaza, iar politicienii opozitiei sunt in spatele gratiilor."Peste 150.000 de angajati guvernamentali au fost demisi din cauza opiniilor lor critice, fara a fi facute cercetari judiciare si administrative. Epurarile din domeniile militar, judiciar, diplomatie si din aparatul de securitate au atins un nivel alarmant. 51.889 de oameni au fost trimisi dupa gratii, fara dovezi, fara proces, fara sa existe o condamnare, majoritatea casnice, profesori, medici, comercianti, jurnalisti afiliati Miscraii Hizmet", spun cei de la SCF.