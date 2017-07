Un alt rus, fost agent al contraspionajului sovietic, a fost prezent la intalnirea dintre Trump Jr si avocata rusa Natalia Veselnitskaya

Prezenta acestei persoane la intalnirea dezvaluita sambata trecuta era necunoscuta pana in preznet. Deci, participantii la aceasta intalnirea din Trump Tower din 9 iunie 2016 au fost: Donald Trump Jr., cumnatul sau Jared Kushner, fostul director de campanie al candidatului republican Paul Manafort, avocata rusa Natalia Veselnitskaya si acest barbat, al carui nume nu a fost publicat.Potrivit NBC, acest barbat este un fost agent al contraspionajului sovietic, fost militar, care a emigrat in SUA si a obtinut cetatenia americana.Avocatul lui Donald Jr., Alan Futerfas, a confirmat prezenta acestui individ, descris ca un prieten al lui Emin Agalarov "si poate un prieten al Nataliei". Futerfas a spus ca barbatul l-a asigurat ca nu lucreaza pentru guvernul rus si ca, in orice caz, clientul sau nu stia atunci trecutul rusului.Emin Agalarov este un canteret rus prieten cu Trump si care a ajutat la organizarea discutiei.Donald Trump Jr., foarte apropiat de tatal sau, a recunoscut in aceasta saptamana ca s-a intalnit cu Veselnitskaya cu speranta ca ar putea sa-i trimita informatii ale guvernului rus despre Hillary Clinton. Dar aceasta nu ar fi detinut aceste informatii iar discutiile au vizat in special legea Magnitski privind sanctiuni impotriva Rusiei. Avocata neaga orice legaturi cu puterea de la Kremlin.Dezvaluirea acestei reuniuni a zguduit puternic tabara Trump, care sustine de luni de zile ca nu a existat nicio incercare de coordonare cu Rusia in perioada campaniei prezidentiale americane.