UPDATE VIDEO Un al doilea adolescent a fost arestat, dupa ce doi barbati ar fi stropit oamenii cu acid, in timp ce mergeau cu un moped pe strazile Londrei 

Politia britanica a anuntat, vineri, ca a arestat doi adolescenti dupa ce doi barbati au aruncat cu acid in oameni, deplansandu-se cu un moped. Mai multe persoane s-au ales cu rani faciale, inclusiv cu efecte care le-ar putea schimba intreaga viata.





Una dintre victime era pe un moped cand doi agresori au venit in dreptul lui deplasandu-se tot pe un moped si i-au aruncat o substanta coroziva in fata , a spus politia metropolitana. Ulterior, unul dintre cei doi atacatori i-au furat mopedul victimei.





Politia a fost alertata cu privire la un prim atac cu acid la ora 21.25 GMT, au urmat insa alte patru incidente in urmatoarea ora si jumatate in zona de est a Londrei..





Ofiterii au spus ca investigatia continua, dar au arestat un tanar, potrivit primelor informatii relatate de Reuters.





"Un barbat, adolescent, a fost arestat sub suspiciunea de vatamare corporala grava si de jaf. El este in prezent in arest la o statie de politie din estul Londrei".

UPDATE Un al doilea adolescent a fost arestat pentru ca ar fi fost implicatin atacul cu acid din Londra. Potrivit politistilor, cei doi adolescenti arestati au 15, respectiv 16 ani, potrivit BBC News