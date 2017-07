Beijingul sustine ca acordarea lui Liu Xiaobo Premiul Nobel pentru Pace a fost o blasfemie

"Atribuirea premiului pentru o astfel de persoana contrazice scopul acestui premiu. Premiul Nobel pentru pace a fost blasfemiat|", a acuzat purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe chinez, Geng Shuang.Fostul presedinte al Comitetului Nobel din Norvegia, Thorbjᅢrn Jagland, justificat, vineri, atribuirea premiului. "Lupta pentru drepturile omului contribuie la pace", a scris Jagland, care este inca membru al Comitetului Nobel, pe Twitter. "Acesta este motivul pentur care comisia pe care am prezidat-o a dat Premiul pentru Pace lui Liu Xiaobo", a incheiat el.Moartea disidentului a adus mai multe critici Beijingului, dupa ce mai multe tari au facut apel pentru eliberarea lui Liu Xiaobo astfel incat sa fie tratat in strainatate.In acest moment, atentia Statelor Unite si a Uniunii Europene se indreapta catre incercarea de a convinge guvernul chinez sa o elibeze vaduva disidentulu, Liu Xia, aflata in arest la domiciliu incepand din 2010, dar Geng a spus ca nu se pronunta asupra eventualei placari ale acesteia in strainatate.Ministrul a declarat pentru Reuters, ca "Gestionarea cazului lui Liu Xiaobo apartine ministerului de afaceri Interne al Chinei, iar tarile straine nu sunt in pozitie sa faca remarci improprii". Totodata, acesta a adaugat: cerem tarilor relevante sa respecte suveranitatea judiciara a Chinei si sa nu se amestece in afacerile interne ale Chinei in acest caz".Liu, in varsta de 61 de ani, a fost retinut in 2009 si a primit o sentinta de 11 ani "incitare la subversiune impotriva puterii de stat", dupa ce a ajutat la redactarea manifestului politic Carta 08, prin care activistii au cerut un regim democratic mai larg in China.