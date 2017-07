Presedintele Camerei Reprezentantilor din Statele Unite ii cere lui Donald Trump Jr. sa depuna marturie in fata Congresului

Paul Ryan este de parere ca "orice martor care este invitat sa depuna marturie in Congres ar trebui sa faca acest lucru".Si Senatul american intentioneaza sa ii trimita lui Donald Trump Jr. o scrisoare prin care sa il invite sa depuna marturie in fata unei comisii din Senat.Donald Trump Jr. s-a intalnit cu avocata Natalia Veselnitkaia pe 9 iunie 2016, la Trump Tower, dupa ce un intermediar i-a spus ca aceasta i-ar putea furniza informatii compromitatoare despre Hillary Clinton.Fiul cel mare al presedintelui american, Donald Trump Jr, precum si ginerele sau Jared Kushner, si fostul director de campanie Paul Manafort s-au intalnit cu avocata cu presupuse legaturi cu Kremlinul la scurt timp dupa ce Donald Trump si-a asigurat candidatura din partea republicanilor, anul trecut, a relatat New York Times.New York Times a scris ca fiul lui Trump s-a intalnit cu avocatul deoarece i s-au promis informatii compromitatoare despre candidata democrata la presedintie, Hillary Clinton.Cei trei s-au intalnit cu avocata Natalia Veselnitskaya, cunoscuta pentru ca a facut campanie impotriva unei legi americane care sanctioneaza suspectii rusi de incalcare a drepturilor omului. Aceasta lege l-a infuriat pe Vladimir Putin, care a raspuns oprind adoptiile copiilor rusi de catre americani.Intalnirea a avut loc pe 9 iunie 2016, la Trump Tower din Manhattan, si a fost prima intalnire privata dintre membrii cercului de apropiati ai presedintelui si un cetatean rus, au aratat date guvernamentale confidentiale si interviuri cu persoane apropiate anchetei, conform New York Times.