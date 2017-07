Beijingul respinge criticile din afara tarii dupa moartea disidentului Liu Xiaobo: China este un stat de drept

"China este un stat de drept. Tratamentul dosarului Liu Xiaobo tine de problemele interne chineze, iar tarile straine nu sunt in pozitia de a face declaratii deplasate", a afirmat purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Geng Shuang, citat de agentia Xinhua.Disidentul chinez Liu Xiaobo, laureat al premiului Nobel pentru Pace in 2010, a incetat din viata joi. Liu se afla internat in stare critica, cu diagnosticul de cancer la ficat, intr-un spital din nord-estul Chinei, dupa ce a fost eliberat din inchisoare.