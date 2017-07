Autoritatile mexicane anunta ca 11 persoane au murit, in urma unui atac armat la o petrecere pentru copii din Tizayuca

Autoritatile mexicane au anuntat joi noaptea ca 11 persoane si-au pierdut viata, dupa ce mai multi barbati inarmati si mascati au luat cu asalt o petrecere pentru copii din localitatea Tizayuca, situata in regiunea Hidalgo, transmite news.ro citand BBC.

Printre persoanele impuscate mortal se numara doar adulti, in vreme ce autoritatile au gasit trei copii in viata la petrecerea din Tizayuca.

Atacatorii au intrat intr-un cort de petrecere, instalat in fata unei case dintr-o zona rezidentiala a localitatii din Hidalgo.

Mexic s-a confruntat in ultimele luni cu o crestere a atacurilor violente, care au legatura, in special, cu disputele dintre cartelurile de droguri rivale. Autoritatile mexicane au inregistrat 1.186 de omucideri doar in luna mai, adica o medie de 70 crime pe zi.

Recent, asasinii platiti au inceput sa ucida familii intregi, inclusiv copii.