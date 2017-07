​VIDEO Donald Trump, surprins facandu-i complimente Primei Doamne franceze

In inregistrare apar Trump, presedintele francez Emmanuel Macron si sotiile lor, vorbind despre turul de la Les Invalides.Trump se intoarce la un moment dat catre Brigitte Macron si ii spune: "Sunteti intr-o forma atat de buna".El repeta complimentul adresandu-se presedintelui francez, dupa care se reintoarce catre Prima Doamna franceza si spune "Frumos!".Bridgette Macron este o fosta profesoara de liceu a sefului statului, iar relatia lor s-a aflat in centrul atentiei presei din cauza diferentei de varsta.Feministe au denuntat imediat aceste declaratii drept sexiste si au subliniat ca este vorba despre aceeasi diferenta de varsta intre Donald si Melania Trump.Cuplurile au sosit la Palatul Elysee, unde cei doi sefi de stat stau de vorba, dupa vizita la Les Invalides, unde se afla mormantul lui Napoleon.Trump i-a oferit lui Macron o plimbare cu "The Beast", numele impozantei limuzine blindate a sefilor statului american.Ei au dat mana din nou si au pozat in fata presei, dupa care au intrat in palat.Macron s-a intalnit cu cancelarul german Angela Merkel inainte de intalnirea cu Trump.Intr-o conferinta de presa comuna, ei au mentionat diferentele in politici pe care le au fata de cele ale presedintelui american.Insa Macron si Merkel au indemnat la o continuare a comunicarii cu Trump.